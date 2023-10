La file indienne imaginaire d'Henri Texier

Le Breton des Batignolles, Henri Texier, suivi depuis toujours par un public fidèle, a réalisé de multiples projets artistiques et partagé autant d'aventures avec des artistes inspirés(ées) et inspirants(es). Il est un des rares musiciens français ayant collaboré avec un grand nombre d’artistes américains, tels Joe Lovano, John Scofield, John Abercrombie, Bill Frisell, Steve Swallow ou encore Kenny Wheeler. Sideman recherché, à la trentaine il se lançait dans une carrière solo. On se souvient de ses trios, avec Daniel Humair et François Jeanneau ; Francis Lockwood et Jean-Charles Capon et bien-sûr de celui formé avec Louis Sclavis et Aldo Romano qui sillonnait l'Afrique (accompagné du photographe de l'agence Magnum Guy Le Querrec) pour restituer les moments forts du voyage. Il a aussi permis à de plus jeunes musiciens tels que Julien Lourau, Bojan Z ou Manu Codjia et tant d'autres, de lancer leur carrière. Le 13 octobre, sur le Label Bleu, il sort un nouvel album flamboyant, dédié à la cause amérindienne : "J’ai la chance d’avoir pu réunir des magnifiques musiciens dont le tissage alchimique des sons évoque sensiblement les voix humaines" :

Cet album, résultant d'un processus intime, politique et poétique, est le nouveau volet d'un sorte de triptyque initié avec An Indian’s Week (illustré par les clichés de Guy Le Querrec (1990) lors du pèlerinage organisé par les tribus Sioux Lakota sur les lieux du massacre de Wounded Knee) et poursuivi en 2015 avec Sky Dancers (nom qui désigne les bâtisseurs de gratte-ciel). Ici la condescendance n’a pas sa place. An Indian’s Life est un nouveau récit qui dévoile des horizons non explorés de la figure de l'Indien, en compagnie du trompettiste-bugliste Carlo Nardozza; de Sébastien Texier au saxophone alto, clarinette et clarinette alto; Sylvain Rifflet au saxophone ténor et à la clarinette; du batteur Gautier Garrigue; et sur un titre, de la chanteuse Himiko Paganotti. “ Finalement, plus ça va plus je me dis que je n’ai jamais rien fait d’autre que raconter des histoires en musique ” dixit Henri Texier.

Ce qui frappe Henri Texier chez les Amérindiens, c'est notamment leur respect profond de la nature et leur résistance pour sauver l'Eau et les Terres Sacrées. Sur An Indian's Life , il veut aussi attirer l’attention sur les souffrances des personnes autochtones souvent marginalisées ou expulsées de leurs terres ancestrales. Dans son rapport vivant à la mémoire, aux traditions ancestrales, "au travers d’évocations si possible poétiques ", il entre en résonance avec la psyché de ces combattants pour leur sauvegarde.

