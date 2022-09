"La Fissure", fusion rêveuse de Jawhar et Françoiz Breut

Une forme de poésie subtile imprègne depuis toujours la musique de Françoiz Breut. Empreinte de références glanées dans les mille facettes de sa vie artistique, la composition de la Normande n’en est que plus sensible, mêlant mélancolie espiègle à des mélodies souvent entêtantes. Septième album de la chanteuse publié l'an passé, Flux flou de la Foule dégage ainsi cette même impression alors que s’y côtoient fable amoureuse et poèmes noirs où planent les désordres les plus actuels de notre monde.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



C’est le cas, encore, de La Fissure enregistré par Françoiz Breut en tandem avec le chanteur Jawhar qui a, comme elle, fait de Bruxelles sa ville d’adoption. Aux synthétiseurs qui enrobent ce morceau de leurs rayonnements space-pop, le Tunisien répond ainsi par un timbre distingué qui évoque bien souvent celui de Bertrand Belin. Lors des refrains, la chanteuse file d’un militantisme envoûtant ce titre dénonçant le lobby nucléaire et les catastrophes nées de l'exploitation de cette technologie. À l'écran, dans un nouveau clip aveuglant tout juste mis en ligne, les deux artistes forment aujourd'hui un tandem plein d’imaginaire, une fusion rêveuse au milieu de l’acier et du béton d’une usine au bord de l’explosion atomique. Saisissant.