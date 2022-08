La magie roots d'Early James sur "Strange Time To Be Alive"

Blues, country, bluegrass, folk ou rock sudiste, c'est dans les idiomes roots de la musique américaine que Fredrick James Mullis Jr. alias Early James a façonné ses sonorités sans âge et taillées dans la pierre. Alternant balades à l'intensité émouvante, blues intemporel et titres féroces, le songwriter originaire d'Alabama poursuit sa collaboration avec le producteur Dan Auerbach, commencée avec son premier album Singing For My Supper. Même s'il conserve toute sa tendresse et sa théâtralité, Early James a choisi cette fois un son plus lourd et électrique pour ce nouvel album enregistré en direct avec la crème des musiciens de Nashville. Il multiplie les atmosphères tout au long de ce Strange Time To Be Alive, comme pour mieux partager de sa voix tremblante sa vision de la folie du monde.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Je pense qu'il est normal d'admettre que vous vous sentez fou ou mal à l'aise dans votre propre peau, ce sont des sentiments très humains que nous devons dire à haute voix. J'espère que ce disque rappellera aux gens que tout le monde se sent fou parfois, et que les vrais fous sont ceux qui n'admettront pas qu'ils doutent d'eux-mêmes » déclare Early James.

Publicité

C'est avec poésie, introspection et humour qu'il contemple ce monde étrange, déplorant sur What A Strange Time To Be Alive le chaos insidieux de la vie moderne ou examinant dans des ses riffs fulgurants les coins les plus sombres de sa propre psyché sur Harder to Blame. « Parfois, quand vous êtes jeune, vous blâmez la foule autour de vous pour toutes les mauvaises habitudes que vous avez développées. Mais plus vous vieillissez, plus vous réalisez qu'il n'y a vraiment personne à blâmer à part vous-même » confie à propos de ce titre explosif.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'album Strange Time To Be Alive sort le 19 août sur le label Easy Eye Sound.