La magie Shani Diluka opère à nouveau avec "Pulse"

Née à Monaco de parents Sri Lankais, Shani Diluka est une musicienne hors-norme qui voyage de Tokyo à Paris, de New Dehli à Rome en apportant un nouveau regard sur la musique du XXe siècle. Après The Proust Album regroupant les musiques les plus emblématiques de La Recherche de Marcel Proust, la pianiste virtuose revisite avec Pulse des extraits d'Etudes de Philip Glass : Be My Love de Keith Jarrett ; Dream de John Cage ; Veridis Quo et Giorgio by Moroder des Daft Punk ; The Philosopher's Hand de Terry Riley ou encore Danny Boy de Bill Evans.

Elle glisse dans cet album Miroitement, une de ses propres compositions. Ce disque de toute beauté résonne avec l’activité du monde urbain et les rythmes de la nature comme la respiration des arbres ou l'écoulement d'une rivière. «Entre mantras et contemplation, Pulse proclame l'universalisme et explore le monde flottant», précise la pianiste. La pièce Bird's lament de Moondog est soulignée par un travail inspiré de Matteo Cozzo, qui utilise des collages pour créer des textures, des expressions et des effets uniques :

« Une famille immigrée, venue d’une île lointaine face au destin et au déracinement, regarde droit dans les yeux les enfants habités de rêves et d’illusions. »

L'album Pulse sort le 28 avril chez Warner Classics & Erato Erato