"La Maison Magique", la pop enjôleuse de Clair

Après une longue route en tant que choriste et danseuse avec Philippe Katerine (notamment lors de la tournée La Banane ou en invitée sur le titre Une journée Sans ), Clair nourrit aujourd'hui une amitié et une collaboration artistique en toute connivence avec son mentor. Elle est la première artiste du label Maison Magique, le nouveau bébé de Philippe Katerine qui disait d’elle : « Si j’étais chanteuse et qu’on m’avait laissé le choix d’une voix, j’aurais pris sa voix ». « C'est mon album préféré de tous les temps », dixit la chanteuse avec cette franchise innocente et l'humour décalé que l'on retrouve dans les douze chansons signées Katerine et co-réalisées par Victor Le Masne. « J’ai tellement joué ces chansons seule à la guitare que j’ai l’impression de les avoir écrites » :

Partageant joliment l'univers poétique et foutraque de Philippe Katerine, mais sans en faire des tonnes, Clair nous offre un voyage intime plein de légèreté, de joie, d'auto-dérision, chaque chanson étant comme un bonbon acidulé qui vient émoustiller les papilles.

C'est pendant le confinement que nos deux amis ont longuement échangé pour faire éclore ces douze titres. Avec l'imagination du cœur, Katerine s'est transporté dans le corps de Clair, dont il connaît les fantaisies, la malice, la gaieté, les humeurs et le franc-parler. Puis l'auteur et guitariste Philippe Eveno, (qui compose régulièrement pour Philippe Katerine) a peaufiné les chansons de cette Maison Magique. Elles sont gravées en analogique au studio Audioscope ( ex- Studio 85), équipé d’un magnétophone à bandes. Le disque s'ouvre avec Tout est dans la tête, un hymne à la légèreté, à prendre la vie comme elle vient, arrêter de se prendre la tête et de faire des plans sur la comète :

Clair chante aussi en duo, sur le titre Toutoutout avec, ou plutôt contre, Grégori Czerkinsky, l'ancienne moitié du groupe de pop française Mikado. Et Pierre Daven Keller, autre ami de la galaxie Katerinienne, précise un communiqué, pose la sienne sur Au ralenti. Pour illustrer la complicité artistique et très amicale entre le Vendéen et la Valmondoise, voici un titre en hommage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui mêle fantasme et réalité et son clip à l'humour décalé tourné sur le remblai de la grande plage de la ville balnéaire :

L'album La Maison Magique sort le 7 avril sur le label Maison Magique

31.03 - EMB - Sannois

08.04 - La Mesón - Marseille

06.05 - Festival Les Embellies - Rennes

11.05 - Le Café de la Danse - Paris

03.06 - Le Fil - Saint-Etienne