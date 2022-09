La mélancolie de Léo Ferré par Vanessa Wagner

Formée au conservatoire de Rennes puis au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris, Vanessa Wagner aime emprunter les chemins de traverse. Elle est aujourd’hui une des pianistes les plus remarquées de sa génération. Les chansons de Léo Ferré font partie de son ADN. Le poète-chanteur qui se rêvait compositeur a écrit cet Opus X en 1993, l’année de sa mort. Que voulait-il en faire ? Le titre clôt son album posthume Métamec sorti en 2000. La pianiste l’a découvert il y a quelques années dans un spectacle de danse. Subjuguée par la beauté du morceau elle souhaite aujourd’hui rendre hommage au grand poète et chanteur charismatique qui l’accompagne depuis l’adolescence. « On entend presque la voix de Léo Ferré » confiait-elle dans une vidéo.

Léo Ferré était aussi un compositeur, mais ses tentatives en musique d’orchestre n’ont pas intéressé le monde de la musique classique. Avec la relecture de Opus X, c'est un peu comme si Vanessa Wagner voulait réhabiliter cette facette de l'artiste. Le titre paraît sur son nouvel album Mirrored attendu le 25 novembre sur le label InFiné, qui comprend aussi des compositions de Camille Pépin, Ryuichi Sakamoto, Philip Glass, Sylvain Chauveau, Nico Muhly, Melaine Dalibert et Moondog.

