La pop avant-gardiste de Cindy Pooch

Née en France, Cindy Pooch a grandi au Cameroun entourée de chants avant de s'installer à Lyon pour suivre un cursus littéraire. Dans sa famille tout le monde donnait de la voix, ensemble, du gospel, aux musiques traditionnelles. Plus tard elle s'est intéressée au blues, au jazz au Maloya. Parmi ses influences on compte Colette Magny et Danyèl Waro pour l'intensité, Björk pour l'originalité. Elle a travaillé avec des groupes de divers horizons musicaux. Notamment, les musiques traditionnelles de la réunion avec Ti’Kaniki et les énergies créoles des îles de La Réunion et Maurice avec An’Pagay .

In Nomine Corpus, c'est le nom de ce disque de Cindy Pooch élaboré "dans sa chair" et attendu le 29 septembre. Le label indépendant et défricheur InFiné lui a fait rencontrer Seb Martel , guitariste de session et arrangeur, compagnon de route d’Alain Chamfort, M, ou d’Albin de la Simone ou Camille. C'est avec lui qu’elle a travaillé les textures sonores de ce premier disque pour lequel elle puise dans la tradition polyphonique en superposant plusieurs voix. Il s'agit pour elle, de se reconnecter avec son corps et d'observer comment il se joint à d’autres énergies.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La chanson Issemou qui signifie Lumière en banen (une langue bantoïde méridionale parlée au Cameroun) sur laquelle on note la présence du beatmaker Twani , est un appel à cette clarté qui faisait défaut lors d'une ballade dans la ville de Yaoundé, un soir en compagnie de sa mère. Quant au clip réalisé par Julien Oska Colardelle en marge du festival Nyege Nyege, il a été tourné dans les rues de la capitale ougandaise Kampala, une nuit d'errance, pour signifier la nécessité de s'affranchir des peurs. "Pour moi, cela représente la dualité dans laquelle nous évoluons. Considérer la lumière comme un spectre, vivre la vie comme des cycles de morts et de renaissances. Cette conscience de la dualité est quelque chose que je cultive", explique Cindy Pooch.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

On aime ces compositions dépouillées et la voix délicate de Cindy Pooch qui, à l'insuffisance de la raison, préfère faire confiance à ses intuitions et aux contradictions essentielles de la nature humaine pour faire son chemin.

À réécouter : Spéciale festival Arabesques Live à Fip Écouter plus tard Lecture écouter 1h 41