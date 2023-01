La pop baroque de Forever Pavot

Forever Pavot, de son vrai nom Émile Sornin, est un compositeur multi-instrumentiste originaire de La Rochelle, passionné par la matière sonore qui se ballade de la chanson expérimentale à la pop psychédélique, en passant par la réalisation de clips ou de courts-métrages. Son nouvel album L’Idiophone est le fruit d’une réalisation et d’une production collective avec le batteur et percussionniste Vincent Taeger, le bassiste Maxime Daoud et Sami Osta qui mixe également. Arnaud Sèche y joue de la flûte traversière, Miira pose quelques voix et Emile Sornin chante, joue du piano, des claviers, des guitares et autres triangle, claves, clochettes... Cuivres, cordes ou encore vocoder et ondes Martenot viennent enrichir la panoplie. On découvre le single Les informations sous forme de titres de flash infos :

Le jeune Emile Sornin s’est mis à la batterie avant de jouer au feeling de nombreux instruments. Il a arrangé et produit quelques chansons de l’album Rest (2017) de Charlotte Gainsbourg, signe les B.O des films De nos frères blessés réalisé par Hélier Cisterne et de Babysitter de Monia Chokri. En 2021, le tremplin Émergence Cinéma pour les compositeurs/trices de l’image, avec le soutien de la SACEM, le faisait lauréat de l'Atelier Musique. Depuis ses débuts avec Rhapsode (2014) puis La pantoufle (2017), son univers est traversé par le cinéma, dans le sillon de compositeurs comme Philippe Sarde, Vladimir Cosma, Jean-Claude Vannier ou encore François De Roubaix. Il compose de manière ludique et porte ses textes fantasmagoriques et poétiques, tel Au Diable qui conte la mésaventure d’un musicien à qui l’huissier a tout pris sauf les 80 touches d’ivoire de son piano. « ça c’est pas banal ! » :

L'Idiophone, enregistré à la Frette et au studio GDE entre 2021 et 2022, sort sur le label Born Bad Records, avec une magnifique pochette de Camille Lavaud Benito.

En concert :

02/03 à Reims - La Cartonnerie

03/03 à Beauvais - L'Ouvre Boite

04/03 à Strasbourg - La Laiterie

10/03 à Saint-Malo - La Route du Rock

23/03 à Bordeaux - Barbey

24/03 à La Roche sur Yon - Quai M

25/03 à La Rochelle - La Sirène

26/03 à Angoulême - La Nef

01/04 à Quimper - Novomax

06/04 à Feyzin - L'Epicerie Moderne

07/04 à Annecy - Le Brise Glace

13/05 à Dijon - La Vapeur - L'Extra Festival

30/05 à Paris - La Cigale