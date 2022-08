La pop groovy et exubérante de Cool Sounds

Fier représentant d'une scène indie-pop australienne toujours aussi réjouissante, le chanteur et multi-instrumentiste Dainis Lacey poursuit ses aventures un rien loufoques débutées en 2016 avec Dance Moves. Depuis, l'artiste de Melbourne n'a qu'une constance celle de faire muter sa musique à chaque long format de son projet Cool Sounds. Après l'indie-rock, la pop des années 80 et l'alt-country nostalgique, il a décidé de plaquer ses textes sardoniques et sa jangle-pop sur un air de groove joyeusement barré à l'instar de ce titre funk irrésistible 6 Or 7 More :

Sur l'album Like That, Dainis Lacey a choisi d'enregistrer lui-même la plupart des instruments seulement aidé par des amis comme Dylan Young, le saxophoniste Pierce Morton ou la chanteuse et claviériste d'origine allemande Ambrin Hasnain, chacun participant à la naissance de cette pop suralimentée de rythmes disco-glam et de groove new-wave comme sur Hello, Alright, You Got That?. Une chanson inspirée par les goûts musicaux de son père et ses propres découvertes musicales pendant sa jeunesse; « Mon père était fan de cette brève période du début des années 80 où les punks britanniques ont adopté le disco » explique Dainis Lacey dont l'album est attendu le 7 octobre sur le label indépendant Chapter Music.

