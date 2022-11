La pop irréelle de Frank Rabeyrolles

Après les ambiances futuristes et psychédéliques de A ghost by the sea (2021) Franck Rabeyrolles, le fondateur de Wool Recordings, nous plonge dans une atmosphère contemplative. Entre plénitude et mélancolie, la musique de Boat Songs dédiée à la rêverie nous invite à fuir loin du monde. Il est question de l'amour, de ses métamorphoses libératrices et de celles qui emprisonnent. On écoute Merry go round, une ballade pop qui égrène le temps d'une jeune fille tournant en rond :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



C’est sous le nom de Double U que l’on découvre Franck Rabeyrolles en 2004 avec l’album Life behind the window, puis sous le pseudonyme de Franklin avant qu'il ne se montre au grand jour. On ne compte plus ses albums surfant entre pop expérimentale, ambient, folk lo fi et musique contemporaine. À l'écoute de l'album Boat Songs, la notion du temps nous échappe. Portée par la batterie de Sébastien Pasquet et la basse de Vincent Delorme, la voix pure de Franck Rabeyrolles nous fait voler au-dessus des grands espaces de son imaginaire, entre psychédélisme et romantisme.