La pop’n’soul enchanteresse de Madison McFerrin

Madison McFerrin est née dans une famille où l’art vocal est roi. Si l’héritage est précieux, chacun, chacune suit sa propre voie. On connait ses projets a cappella Finding Foundations Vol. I et II, ou encore L‘EP You + I , travaillé en collaboration avec son frère Taylor, parolier, compositeur, beatboxer, DJ et producteur. La jeune femme a tous les talents. Auteure-compositrice, vocaliste, bassiste, claviériste, arrangeuse, productrice, elle sait à merveille, tout comme son père, enchaîner les phrases rythmiques, les chœurs et des percussions corporelles à l’aide de ses pédales de boucles. Avec l’album I Hope You Can Forgive Me, elle rassemble ses talents et mêle électronique, pop, jazz et soul pour nous parler d’amour, de la préservation de soi, de la peur et de la prestidigitation :

Les couleurs de l'univers sonore de Madison McFerrin sont multiples. Sur le titre Stay Away (From Me) qu'elle a produit et arrangé seule, elle mêle jazz et soul pour mettre en lumière des paroles (et ses propres chœurs) abordant l'anxiété saisissante ressentie pendant la pandémie du covid :

Cette voix très agile, douce et sensuelle est portée par une femme de caractère et une artiste engagée qui dénonçait dans Can you see , les violences policières que subissent les Afro-Américains aux Etats-Unis et le silence des autorités qui ferment les yeux sur ces exactions.

L'album I Hope You Can Forgive Me sort le 5 mai