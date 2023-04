La pop-rock épurée de Lael Neale

Lael Neale a grandi à la campagne avant de s’installer pendant dix ans à Los Angeles puis de retourner dans la ferme familiale loin de la fureur et du bruit. Elle écrit et enregistre pendant deux années de rêve. Après I'll Be Your Man et Acquainted With Night, son troisième album Star Eaters Delight, accouché dans l'isolement du confinement, célèbre le retour à la civilisation. « Quand je suis revenu à la ferme, j'ai trouvé que les silences ininterrompus m'obligeaient à les rompre avec le son. Cet album est plus extérieur. C'est un retour vers le monde, un désir de se sentir connecté, de se réveiller, de se retrouver ».

Le titre principal In Verona est une incantation pour dénoncer notre société en proie à des divisions. Pour cela elle emprunte à la saga des Montaigu et des Capulet, les célèbres amants de Vérone popularisés par la tragédie de William Shakespeare d'après le conte italien :

En ces temps d’agitations et d’hyperconnection, où informations de toutes sortes et propagandes vont bon train, Lael Neale, même en célébrant son retour à la civilisation, choisit ce qu'elle capte et se balade toujours avec un téléphone à clapet et un magnétophone. « Non pas parce que je n'aime pas les choses, dit-elle, mais parce que j'apprécie davantage la liberté » Pour retrouver ses propres sensations elle expérimente la symbiose de son être avec la nature :

L'album Star Eaters Delight a été enregistré sur cassette en Virginie, masterisés par Chris Coady à Los Angeles et produit par Guy Blakeslee. Les arrangements cinématographiques de ce dernier porte la voix envoûtante de Lael Neale et son «intention profonde de guérir, d’accepter nos différences et de recoller les morceaux cassés», précise-telle.