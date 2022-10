La potion synth-funk de Bibio

À la lisière du Pays de Galles, les Midlands de l’ouest de l’Angleterre forment une région verdoyante marquée par une large ceinture rurale préservée de l’urbanisation. C’est non loin de ce paysage sylvestre qu’a grandi Stephen Wilkinson alias Bibio, ce producteur anglais connu pour son talent à conjuguer ses guitares à des arrangements électroniques de toute beauté.

C’est sur la ligne de crête d’un folktronica mêlant pop lo-fi et expérimentations sonores qu’a ainsi gambadé Bibio depuis son chef-d’œuvre Ambivalence Avenue, publié il y a déjà treize ans. Et après un détour tenté dans les profondeurs de l’ambient sur son album Phantom Brickworks, l’Anglais a ces dernières années progressivement inscrit sa musique dans une douceur folk de plus en plus profonde et teintée d'une fine nostalgie mélancolique.

Avec le merveilleux Ribbons puis son Sleep On The Wing publié il y a deux ans en plein confinement, Bibio semblait ainsi, comme une réponse à notre époque, tourner ses instruments vers la nature jusqu’à offrir à ses flûtes, violons et mandolines des allures d’évasion définitive. Pour forger son dixième album baptisé BIB10, pourtant, le quadragénaire semble aujourd’hui s'être retourné vers cette ville qui a repris vie et rendre à sa production la densité de l’acier et de l’électricité.

Preuve en est que ce Potion, second extrait de BIB10 dévoilé aujourd’hui et qui confirme le virage pop amorcé par Wilkinson le mois dernier avec son prédécesseur Off Goes The Light . Sur ce nouveau titre ainsi, le synth-funk trépidant des années 80 est convoqué jusqu’à évoquer dans son solo de guitare une forme d’hommage princier, tandis que l’Anglais pousse d'abord sa voix dans ses retranchements avant de la malaxer plus loin au creux de son vocodeur. Un groove froid et discoïde qui brouille une nouvelle fois les pistes, tant Bibio semble déjà avoir arpenté quasiment toutes les pistes depuis le début de ce siècle.

"BIB10", le nouvel album de Bibio, est attendu le 21 octobre prochain sur le label Warp.