La puissante complainte d'Izo Fitzroy

Après Skyline co-écrit avec le DJ Simon Ward (Dr. Rubberfunk) à la Nouvelle-Orléans en 2017 et How The Mighty Fall (2020), enregistré entre Paris, Londres et Sheffield qui se concentrait sur la fin d'une histoire d'amour, Izo Fitzroy annonce un troisième album. Réalisé cette fois avec Oscar De Jong du groupe de funk électronique néerlandais Kraak & Smaak le disque aborde les thèmes de la dépression, de l'autonomisation et donc de la nécessaire connaissance de soi pour être plus forte.

Le titre God gets a little buzy Sometimes , écrit après le meurtre de la Londonienne Sarah Everard, enlevée, violée et étranglée par un policier en 2021, parle de l'insécurité qu'elle ressent en tant que femme. « Je continue à prier pour une réponse mais je ne la trouverai jamais en haut, chante t-elle. Je vais me frayer un chemin à travers des eaux troubles parce que même Dieu est parfois un peu occupé » :

Issue d’une famille catholique, Izo Fitzroy a acquis une solide base d’harmonie vocale avec le Soul Sanctuary Gospel Choir de Londres avant de créer le Great Sea Gospel Choir et de graver sa voix unique sur les enregistrements du collectif parisien Cotonete, du trio Néerlandais Kraak & Smaak, ou encore de Smoove Turrell, Flevans ou de Dr Rubberfunk. Passionnée par le gospel du Sud de Kirk Franklin ou Mavis Staples, elle est aussi fan de la Motown et de la Stax, des voix d'Otis Redding, de James Brown et de Bill Withers tout comme de la « blue-eyed soul » de Michael McDonald ou du groove de Steely Dan. Parmi ses influences on trouve aussi la voix unique de Janis Joplin. Avec sa propre musique Izo Fitzroy défie les genres et mêle sa soul au gospel, au funk, au jazz et au rhythm’ n’ blues avec toujours la même intensité.

L'album A Good Woman sort le 28 avril 2023 sur le label anglais Jalapeno Records.