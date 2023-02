La quête spiritual jazz de Nostalgia 77 sur "The Loneliest Flower in the Village"

Jazz d'avant-garde, Heavy-funk, hip hop, soul, folk, country, dub, blues, musique africaine ou électronique, aucun langage musical ne semble avoir échappé au multi-instrumentiste Benedic Lamdin, génial producteur anglais à l'origine de nombreux projets comme Skeletons, Broken Keys, The Rhythmagic Orchestra avec Hugo Mendez et bien sûr Nostalgia 77.

C'est avec ce dernier projet que l'artiste a fait le bonheur pendant plus de 10 ans du Label Tru Thoughts en multipliant ses excursions musicales schizophrènes et des collaborations allant des chanteuses Alice Russel et Josa Peit, à Jeb Loy Nichols ou Prince Fatty. Pour s'évader de l'ère pandémique le musicien a réuni plusieurs complices de Nostalgia 77 pour graver l'album The Loneliest Flower in the Village sorti sur Jazzman Records et en écoute ici:

« Cela faisait longtemps que nous n'avions pas joué ou enregistré ensemble, donc l'idée était juste de se réunir en studio, de retrouver cette complicité après la perturbation du Covid » explique Benedic Lamdin qui retrouve son bassiste et arrangeur de longue date Riaan Vosloo, Gareth Lockrane (flûte), James Allsop (saxophone ténor), Alex Bonney (trompette), Ross Stanley (piano et orgue) et Tim Giles (batterie).

Outre plusieurs titres originaux, la formation nous offre ici plusieurs reprises remarquables, comme Dakar de Chris McGregor, Ismaïel d’Abdullah Ibrahim ou L’amour dans l’espace de Sun Ra. L’album est inondé de références au jazz sud-africain, les mélodies magnifiques laissent place aux chorus improvisés de chacun de ces virtuoses guidant un spiritual jazz contemporain vers des sonorités deep groove, des explorations modales ou des furies bop comme sur le dernier titre La fleur la plus solitaire du village inspiré de la chanson écrite par le bassiste sud-africain Johnny Dyani.