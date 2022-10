La rave maloya du trio Kabar Jako

Peu de courants traditionnels ont aujourd'hui résisté à la tentation d’une seconde jeunesse offerte par l’alliage des musiques électroniques. Si les expériences les plus récentes sont parfois plus qu’hasardeuses, le syncrétisme entre le maloya et les beats synthétiques ne date, lui, pas d’hier. Alors que l'encore jeune Labelle en a fait une signature sonore à succès, voilà une trentaine d’années déjà que des artistes se sont emparés de cette musique créole réunionnaise pour la conjuguer à coup de machines aux rythmes d’aujourd’hui.

Jako Maron est de ceux-là, l’un des pionniers de ce rapprochement progressif - et parfois tourmenté - entre le maloya et les musiques électroniques. Ce cinquantenaire autodidacte, auteur de quatre albums en solo, a contribué à ouvrir cette voie dans laquelle se sont épanouis plusieurs artistes revendiquant aujourd’hui l’influence du genre dans leur création, inspirés par la transe ancestrale que ses notes continuent encore et toujours à dégager.

Adepte d’une fusion technoïde lorsqu’il officiait seul derrière ses machines, Jako Maron a élargi cette année sa formule à celle d’un trio, enrôlant pour son nouveau disque deux autres piliers de la musique réunionnaise que sont le percussionniste Jean Amémoutou-Laope et le chanteur Axel Sautron. Ensemble, ils forment aujourd’hui le Kabar Jako qui entend replacer au centre du maloya électronique ce rituel réunionnais où la transe prend tous ses droits.

En témoigne ainsi ce Kaskas an dé¸ un nouveau clip mis en ligne il y a quelques jours par le trio et qui exprime l’énergie collective d’un folklore qui brouille les sens. S’appuyant sur des basses obsédantes et un chant incantatoire, le morceau prend progressivement les allures d’une fièvre acide tandis que son clip monochrome puise dans l’énergie de la danse et de la jeunesse jusqu’à suggérer une forme de rave intemporelle.

Le premier album de Kabar Jako est sorti le 23 septembre dernier et est disponible à l'écoute sur toutes les plateformes.