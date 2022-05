La réjouissante "Meva Festa" de Laurent Coulondre

Depuis deux ans, Laurent Coulondre est plongé dans la réalisation de l'album de ses rêves nommé Meva Festa (un mélange de catalan et de brésilien signifiant Ma Fête) qui célèbre ses origines espagnoles et l’Amérique du sud qu'il aime particulièrement. Entre rythmes haletants et fulgurances mélodiques, on écoute le titre éponyme aux résonances cubaines et brésiliennes avec sa section cuivre de luxe (trompettes, saxophones, trombone, flûtes), sa section rythmique de choc formée de deux percussionnistes, un Cubain et un Brésilien et les envolées célestes du piano :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Si Laurent Coulondre maîtrise à merveille les codes du jazz, il en redéfinit les contours en toute liberté. On se souvient de Michel On My Mind son hommage émouvant à la mesure du solaire Michel Petrucciani, l'un des musiciens qui a le plus marqué son parcours. Un répertoire qu'il joue toujours en trio.

Publicité

L'album Meva Festa est né de la rencontre de Laurent Coulondre avec le percussionniste brésilien Adriano Tenorio DD avec qui il a joué plusieurs fois en duo pendant le confinement. La réalisation du disque s'est faite avec sa compagne Laura Dausse, chanteuse, flûtiste et percussionniste. Jérémy Bruyère est à la basse et à la contrebasse, Alexis Bourguignon et Nicolas Folmer et à la trompette, Lucas Saint Cricq et Stéphane Guillaume aux saxophones, André Ceccarelli et Martin Wangermée à la batterie. Parmi les invités on note aussi la présence du formidable jeune tromboniste Robinson Khoury. « Le combo parfait à mes oreilles pour rendre hommage à mes racines espagnoles et à l'Amérique latine que j'affectionne tant !»

C'est en tant qu'artiste associé du Nîmes métropole jazz festival qui l'a accueilli l'année passée en résidence au Paloma que l'artiste prolifique a créé la version live de son nouveau disque.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'album Meva Festa sort sous le label New World Production le 16 septembre - Release party le 12 octobre New Morning à Paris

À réécouter : Spécial Jazz à Saint Germain avec Laurent Coulondre en session live

À écouter aussi : Laurent Coulondre "Laura"