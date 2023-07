La renaissance des "Silent Songs" de Valentin Silvestrov

Né en 1937 près de Kiev (alors en Union soviétique), Valentin Silvestrov est un compositeur connu pour ses engagements politiques et la défense de sa liberté créatrice face aux instances culturelles soviétiques. Du temps de l’URSS, ses positions lui ont valu d’être ostracisé. À l’avant-garde artistique, le grand compositeur de musique instrumentale, orchestrale et vocale a commencé sa carrière avec des œuvres modernes avant d’écrire des partitions néoclassiques et minimales. En 1997, il obtenait le titre d’Artiste de l’Ordre du mérite ukrainien. Face à l’invasion de son pays par l’armée de Poutine, la mort dans l'âme, il s’est installé à Berlin en mars 2022. Son cycle Silent Songs écrit entre 1974 et 1977 met en musique des textes des poètes russes Pouchkine, Lermontov, Baratynsky, Tyutchev, Yesenin, Mandelstam et Zhukovsky ainsi que la poésie ukrainienne de Taras Shevchenko et des traductions russes des mots de Keats et Shelley. En avant-première on écoute cette très belle chanson en forme de prière, interprétée en ukrainien :

Pour afficher ce contenu SoundCloud, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

C'est à l'initiative du virtuose russe Alexey Poudinov résidant en Allemagne que les chansons de Silvestrov, dont on n'a guère de traces, reprennent vie pour la première fois dans la voix d'une femme. Fondateur de l'AD Festival Days de Manchester, le pianiste est aussi le co-leader de plusieurs ensembles de musique de chambre tels que le duo de piano TWO4PIANO et le Frankfurt Piano Trio. Il a invité la soprano géorgienne-ukrainienne Elene Gvritishvili, diplômée du Conservatoire d’État Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg et aujourd'hui membre du Programme Bolchoï des jeunes artistes à partager le lyrisme contemplatif du patriarche. La jeune artiste lyrique s'est déjà notamment produite au Festspielhaus et au Mozarteum de Salzbourg.

Publicité

Ensemble dans une une bulle musicale intime, ils célèbrent la beauté de ces Silent Songs, d’une absolue simplicité, pourtant composées par le bouillonnant Silvestrov plus habitué à une posture avant-gardiste. Elles ont pour thèmes, l’éphémère, la mémoire ou encore, la recherche de la paix intérieure. « Les mots chantés eux-mêmes deviennent la mélodie. J’ai lu les poèmes, et les mélodies ont coulé des vers, entremêlés avec les mots », dixit Valentin Silvestrov.

Aujourd'hui le maître, contraint à vivre en exil, continue de composer. Three Pieces et Pastorale and Elegy, des pièces pour piano en écho à la guerre ukrainienne-russe, ont été interprétées et mises en ligne en mars dernier par son ami le pianiste Constantin Sigov.

Ce très bel album sort le 1er septembre 2023 sur le label KALEIDOS