La ronde joyeuse du funambule André Minvielle

Le chanteur, poète, batteur, percussionniste André Minvielle se balade dans un vaste monde de connaissance avec ses amis les humains et ses compagnons les mots. Il cherche chez les uns, les unes et les autres, les richesses de la voc’alchimie et nous transporte dans ses rythmes de cœur avec son ami de toujours Fernand Nino Ferrer à la basse et sa fille Juliette Minvielle au piano et au chant.

"Ti’bal tribal c’est le bal de tous les accents. Du rhizome en dansant, en veux tu en voilà. En langues d’ici ou de là-bas. Œcuménique et créatif, il vous tape l’enfant d’là bal, Vous joue la valse des étiquettes. Une cumbia Mingusienne de berbère les fagots, Un tcha de la tchatche de sézigue, un fandingo en trio de Janeiro. Et «gens passent» !"

Son horloge interne d’apprenti en micro‐mécanique s’est réglée dès la fin des années 70 sur la musique. Que ce soit au sein de la compagnie Lubat, du quintet vocal Polyrithmic Choral Rag, en duo avec Jean-Marie Machado ou Lionel Suarez, en trio avec Babx et Thomas de Pourquery ou encore avec l'association Les Chaudrons qui lui permet de coordonner son travail de collectage des accents de la francophonie, André Minvielle orchestre des histoires de vie bien timbrées et nous inocule le goût des accents du monde par l'humour et la danse.

« Les premiers jours de ce confinement de 2020, le monde s’effondrait. Le mien en tous cas ». dit-il. Impossible de se résoudre à ne plus vivre ses moments de communion que procurent la scène. Alors il a fouillé dans ses archives et sont revenus à fleur de peau, «10 ans de bals effrénés, là où les formes s’exposent et explosent. Les compagnons de fortune de ce réjouissant Ti’bal tribal sont Fabrice Vieira à la guitare et à la voix, Bernard Lubat aux claviers, Illyes Ferfera aux saxophones, Lucas Spirli et Marcel Loeffler à l'accordéon et Christophe Monniot au saxophone et au synthétiseur et le Trio Journal Intime. Quelle joie de partager notre Ti’bal avec tous nos invités ! Pour qui n’a jamais senti la frénésie collective, aussi ardente que tranquille. Si, si, c’est possible ! »

En concert le 2 juillet à Nay invité Gregory Daltin accordéoniste

Le 14 Juillet sur l’ile d’Oléron invité Lionel Suarez

Le 23/7 dans les Deux-Sèvres, invité Christophe Monniot

Le 13 Aout sur l ile de Tatihou invité Christophe Monniot

Entre le 17 et le 20 aout Uzeste musical pleins d’invité