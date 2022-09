La rupture dans les yeux de Jeanne Added

Depuis Be Sensational (2015) et Radiate (2018) Jeanne Added donne tout, en anglais. Puis à l'été 2020, elle ose plus encore avec Air, la chanson ouvrant son EP surprise chantée en français et relatant déjà une rupture amoureuse dont elle ne voulait garder que le beau. Avec Au Revoir elle dit sa détermination à prendre le large mais ça ne veut pas dire que tout est fini. «Il y a encore de toi dans mes sentiments». Quand une nouvelle vie s’amorce, faut-il que la précédente s’efface ? Rien n'est moins sûr. Puisque les sentiments sont doubles, «que le contraire de tout n'est pas rien», voici deux clips de Julie Gonssard (Bela Films) qui éclairent les sentiments ambivalents de la rupture. La version officielle met en scène la chanteuse et la danseuse Mélody Maury :

La version "unexpected" filmée avec un cadrage plus intime permet à Jeanne d'exprimer davantage la déchirure et la tristesse avec pudeur mais toujours sincère : « Si je ne peux pas être entièrement moi-même avec les gens, il n’y a pas de relation envisageable », confie-t-elle.

C'est lors du premier confinement printanier que Jeanne Added a commencé à plancher seule sur les titres de By your Side. « J'ai creusé la terre avec mes mains pour les atteindre » dit-elle. Pour ce troisième cheminement elle a souhaité être accompagnée par le producteur et ingénieur du son Renaud Letang avec qui elle a co-réalisé l'album dans les studios Ferber. Avec lui elle partage « La même pugnacité, le même entêtement à trouver le juste moment, la juste hauteur, la juste intensité. » Il était déjà aux manettes du premier single Hey Boy publié en juin.

Parce que Jeanne goûte volontiers aux contrastes, précise la note d'intention, la légendaire boîte à rythmes Linn LM-1 utilisée par Prince est convoquée sur l’album, également mué par l’admiration portée au songwriting de Joni Mitchell et au jazz de Keith Jarrett, période live at Blue Note où il cultivait « une essence, des chansons comme concentrées, nécessaires.»