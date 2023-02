La saga Télé Music continue

Tele Music, fondé par Roger Tokarz en1966 fut la première société française qui vendait des airs introuvables enregistrés par des musiciens qui accompagnaient les artistes français et internationaux en vogue. De nombreux réalisateurs audiovisuels ont puisé dans le catalogue du label qui sortait jusqu'à dix disques par an. De ce cru sont notamment sortis les indicatifs TV de Dim Dam Dom et Des chiffres et des lettres, la pub pour les collant DIM Pierre... ect..

Après le volume 1 publié en 2018 en édition limitée et le volume 2 , voici la troisième collection qui met en lumière des compositeurs, arrangeurs, directeurs d'orchestres et interprètes qui ont marqué l'histoire de la librairie musicale et de la musique française. Ce volume 3 vous permet enfin d'accéder à ces petits trésors jusqu'à présent disponibles uniquement en vinyles :

Au programme de ce répertoire : Janko Nilovic qui écrivait avec plaisir cette "musique au kilomètre" en imposant son style psychédélique, soul et funk. Bernard Lubat, le génial trublion de l'improvisation et multi-instrumentiste qui a fondé la réjouissante Compagnie Lubat de Gasconha et qui fut aussi ce "requin de studio" qui accompagnait aussi sur scène Bécaud, Nougaro Montand ... et enregistrait des musiques pour le cinéma avec Michel Legrand et Michel Colombier.

Le compositeur de films Gabriel Yared, qui écrivait et arrangeait aussi pour Johnny Hallyday et Charles Aznavour. Et encore, Hervé Roy, chef d'orchestre et auteur pour Nancy Holloway, Raymond Guiot, les membres du groupe Voyage, Georges Chatelain, Guy Pedersen, Bernard Estardy, Mat Camison, Jean- Jacques Debout, Luis Conti, François Langel, Michel Gonet et Sauveur Mallia.