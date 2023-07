La savoureuse escapade latine d’Alfredo Rodriguez

Après avoir quitté son pays natal et sa famille en 2019, Alfredo Rodriguez s’est installé à Miami pour partager la riche histoire musicale de Cuba à un public élargi. «Je joue ce que je vis et Coral Way est ma nouvelle vie. C’est le nom de la rue dans laquelle, pendant 3 ans, j’ai composé cet album. Je me réjouis que les gens du monde entier puissent enfin l'écouter.» Avec les voix de ses invités, la rock-star afro-cubaine Cimafunk et la chanteuse Alana Sinkëy, il lance des passerelles entre ses deux mondes. On écoute le premier single dévoilé qui mêle jazz fusion, sonorités latines et reggaeton avec la voix d'Alana Sinkëy, membre principal du groupe de soul madrilène Cosmosoul et de Patax, l'une des formations pop les plus importantes d'Espagne :

Refuge des exilés cubains, Miami s'est transformé au cours des vingt dernières années, en une métropole latino-américaine. La fusion musicale de Coral Way est le reflet de la riche diversité de cette grande communauté latine venant d'Amérique centrale, du Venezuela, de Colombie, d'Argentine ... et semble être l’expression d’une universalité culturelle manifeste. En témoignent aussi les joyeux compagnons de route du pianiste, Yarel Hernandez et Denis Cuni aux trombones, Regis Molina au saxophone alto, Carlos Sarduy à la trompette, Juanma Montoya, aux guitares, Marcelo Woloski aux percussions et les vocalistes invités.

Alfredo Rodriguez a étudié le piano classique au conservatoire Amadeo Roldánet à L’instituto Superior de Arte avant de se tourner vers les musiques populaires cubaines. Puis il découvre The Köln Concert, l'album solo de Keith Jarrett. En 2006, il quitte la Havane pour la première fois afin de se produire au Montreux Jazz Festival où il fait une rencontre qui a changé sa vie. «Quand j’eus fini de jouer, Quincy me dit qu’il avait beaucoup aimé et qu’il désirait travailler avec moi. » En 2008 il revenait sur cette scène mythique pour célébrer les 75 ans de son mentor. « Alfredo Rodriguez est l'un des plus prolifiques et talentueux pianistes de jazz du 21e siècle », dixit Quincy Jones. Ce dernier a d'ailleurs produit Sounds of Space, le premier album du jeune cubain, sorti sur le label Mack Avenue en 2011.

Coral Way sort le 18 août Mack Avenue Records.