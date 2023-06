La sérénade mordante d’iZem et Lucas Santtana

iZem passe la seconde. Ce musicien touche-à-tout, adepte de rythmes nomades et en particulier ceux issus du monde lusophone, annonce ainsi la sortie pour le mois de novembre prochain d’un nouvel album qui empruntera son titre à son blaze In Ze early morning. Celui qui a longtemps vécu sur les deux rives de l’Atlantique, à Lisbonne comme à Recife, cultive de longue date un sens du groove mondial, truffant ses productions d’inspirations glanées dans l’hémisphère sud et publiant l’an passé un bel EP à quatre mains composé avec son comparse brésilien Luizga.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Au menu de son nouveau disque, iZem promet ainsi une sorte de carnet de voyage musical où les rythmes et les complices croisés lors de ses différentes pérégrinations devraient se mêler au fil de la partition. Flavia Coelho, Dino D’Santiago ou encore Milton Gulli sont ainsi attendus sur ce projet porté de nouveau par le tout jeune label Elis Records. En forme de prélude de choix, c’est un titre invitant le songwriter bahianais Lucas Santtana que le producteur a choisi de partager aujourd’hui avec cette Maria Antonieta. Une chanson née d’une amitié déjà ancienne nouée entre les deux musiciens, et qui prend ici les allures d’une sérénade emplie de langueur mais aussi d’une raillerie mordante à l’égard des élites et de l’ego-trip. N'oubliez pas la brioche.