La Sonora Mazuren électrise la salsa tropicadélique colombienne

Dernier né de la bouillonnante scène tropicale alternative de Bogota, le groupe La Sonora Mazuren est bien décidé à perpétuer les transgressions musicales aussi ludiques qu'audacieuses de ses aînés Ondatropica, Curupira, Los Pirañas, Los Toscos et bien sûr les Meridian Brothers. C'est d'ailleurs au fantasque et génial Eblis Alavarez que les sept musiciens on fait appel pour produire leur premier album Bailando con Extraños attendu le 31 mars via Barbes Records.

Dans un élan tropsychedelia expérimental le septet panache avec talent les rythmes et les sonorités de la côte caraïbe et des plateaux andins comme la cumbia, la chicha, champeta ou curullao, sanjunanitos et autres genres populaires en Équateur ou au Pérou. En colombie, la salsa est reine sur les pistes de danse, La Sonora Mazuren en réinvente les codes à sa sauce en conservant la rythmique quasi frénétique du genre tout en mêlant synthés psychés et guitares électriques aux côtés de l’indispensable accordéon vallenato.

Sur le titre La Parca, écrit par le guitariste Juan David Lacorazza, la salsa dura new yorkaise se mue ainsi en une pure célébration colombienne festive où les cuivres ont été oubliés au profit de la guitare tenant la mélodie sur un afro-groove irrespectueux. Depuis cinq ans La Sonora Mazuren réécrit l’histoire future de la musique Colombienne en ponctuant sa route de singles et de collaborations avec des représentants de la nouvelle mouvance tropicale. Il était temps pour la formation de partager sa musique à l'international avec un album et pour nous de découvrir l'effervescence créatrice du claviériste et accordéoniste Iván Medellin (Conjunto Media Luna), des chanteuses et percussionnistes Diana Sanmiguel et Giovanna Mogollón (La Perla) et du bassiste et producteur Nicolás Eckard.

La Sonora Mazuren est en concert à Banlieue Bleue le 2 avril.