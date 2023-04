La sororité perçante d’Anne Paceo

L’actualité le prouve, hélas, quotidiennement : la lutte des femmes du monde entier pour faire valoir leurs droits demeure un combat permanent qui ne connaît toujours aucun répit. Mahsa Amini, la jeune Iranienne assassinée par la police des mœurs de son pays pour un voile ne couvrant pas assez ses cheveux, est ainsi devenue l'an passé le dernier visage en date de cette quête sans fin d’une moitié de l’humanité pour se libérer des chaînes mortelles du patriarcat, de la religion, et de la masculinité la plus toxique.

C’est donc en forme d’hommage aux femmes qui se battent aujourd’hui, ainsi qu’à la persévérance de toutes celles qui se sont battues hier, qu’Anne Paceo dévoile en ligne un titre inédit baptisé From Shadows To Light. Issu des sessions d’enregistrement de son dernier album S.H.A.M.A.N.E.S publié l’an passé, ce nouveau morceau de la batteuse est un véritable poing tendu qui puise sa force dans la puissance du rock autant que dans l'élégance du saxophone de son comparse Christophe Panzani. Porté également par la voix toujours radieuse d'Isabel Sörling, ce chant d’espoir passionné s’accompagne d’un joli clip mêlant les images de femmes en lutte de toutes époques et de tous horizons. Le combat continue.

