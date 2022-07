La soul enivrante de Thee Sacred Souls

Après avoir fêté ses 20 ans en fanfare, c'est en Californie que la House of Soul de Brooklyn a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire et de dénicher ses nouveaux talents en fondant le sous-label Penrose Records. Il n'aura fallu que quelques titres pour que le producteur Gabriel Roth alias Bosco Mann signe Thee Sacred Souls pour un premier album homonyme attendu le 26 août. Un trio fondé en 2019 à San Diego qui perpétue ici la signature de Daptone avec une soul intemporelle et classieuse comme en témoigne le titre Overflowin

Une aventure née de la rencontre de deux amoureux des classiques de la soul, le batteur Alex Garcia et le bassiste Sal Samano qui embarquent dans leur univers musical le chanteur originaire de Sacramento Josh Lane. Une alchimie qui devient évidente même si Lane s'orientait plutôt à l'époque vers la dream pop et la chillwave que vers des sonorités de soul classique. « J'ai grandi avec beaucoup de références classiques comme Al Green, Marvin Gaye et Curtis Mayfield », se souvient Lane. « Mais j'ai toujours pensé que j’arroserais des petits bouts de tout ça dans ce que je finirais par faire. Quand j'ai rencontré ces gars-là, ils m'ont fait découvrir d’autres artistes soul et des trucs de lowrider comme Thee Midniters, ça m'a vraiment ouvert les yeux ».

Inspiré par les chants d'église et classiques, le chanteur propulse sa voix magistrale sur les rythmiques de ses complices et les productions analogiques de Bosco Mann, délivrant avec une grâce décontractée et enivrante une musique hors du temps inspirée par la soul langoureuse des années 60 avec le grain et le groove du R&B du début des années 70.

Thee Sacred Souls est en concert:

le 02/11 à Massy - Primeurs de Massy @ Paul B

03/11 à Paris au New Morning