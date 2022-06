La bonne surprise soul de Flying Lotus

Qui sait ce que mijote encore Flying Lotus ? Connu de longue date pour la finesse de son groove cosmique, trait d’union de toutes les étoiles californiennes qui ont bousculé les frontières du jazz et du rap ces dernières années, le génial Steven Ellison ne s’était jusqu’à présent que très rarement aventuré dans le classicisme de la soul-music.

Tandis qu’il mettait l’an passé en musique l’épopée du samouraï Yasuke au travers d’une bande-originale impeccable , le prolifique producteur californien vient ainsi de mettre en ligne sans crier gare deux nouveaux titres qui puisent largement dans la langueur d’un groove à l’ancienne. Et pour mettre en boite ces morceaux baptisés The Room et You Don't Know, FlyLo a invité au micro son prometteur compatriote Devin Tracy, rencontré semble-t-il lors d’une session en studio alors que ce dernier s'est récemment installé à Los Angeles.

Le résultat de cette première collaboration pourrait en tous cas donner des idées à l’auteur de Cosmogramma, dont le prochain long-format commence à se faire attendre. Les mélodies et les ombres électroniques dont il a de longue date le secret se combinent ainsi parfaitement ici avec un r’n’b savoureux apporté par son complice, déjà auteur d'un bel EP publié l'an dernier. Vivement la suite.