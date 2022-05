La suite épique d’Erotic Market & The Heartstrings

Erotic Market poursuit sa métamorphose entamée l’année dernière avec l’album Boredoms & the Heartstrings Ensemble. L’auteure, compositrice et interprète Marine Pellegrini annonce le volume 2 de ses aventures baroques hantées par deux états d’âme qui la traversent à tour de rôle depuis l'enfance. « L’espièglerie la tenait a distance de ses émotions et de celles des autres, souvent envahissantes. la mélancolie l'y plongeait, de manière étrangement langoureuse. Anyway, les deux étaient suaves et elle s'en régalait. Elle avait même élaboré une potion magique qui lui permettait d'aller et venir entre les 2 états sans jamais trébucher. Du moins c'est ce qu'elle prétendait. Et alors qu'elle s’apprêtait à donner à nouveau la vie, elle comprit que tout cela n'avait été qu'un rite initiatique. Elle n'avait plus a choisir. She was a kinky melancholic hot witch et rien ne pourrait maintenant entamer sa joie d'être bleue » :

Toujours en connivence avec l’arrangeur Romain Dugelay et les violons, alto et violoncelle d’Aëla Gourvennec, Quentin Andréoulis, Estelle Gourinchas et Yovan Girard, la chanteuse Marine Pellegrini nous attire irrésistiblement dans son univers à la fois féerique et intrigant, enfantin et charnel, poétique et ensorcelant. «On bascule d’une bacchanale débridée aux effluves de black music aux saveurs ouatées et néanmoins profondes de l’amour tantrique, dilaté par la musique classique», précise un communiqué. Le voyage onirique et expérimental d’Erotic Market vient dissoudre nos connexions coutumières. Emportés(ées) par les voiles flottantes de cet imaginaire dense et complexe, on ne sait plus où l'on est et le charme opère. L ’expérimentation subtile et audacieuse que tente Erotic Market semble couler de source.

Le volume 2 de Boredoms & Heartstrings sort le 27 mai avec en prime, un très beau livre-CD de la Série Rectangle, labellisée par la Cie 4000, couplant les volumes 1 et 2 et enrichi de textes et de photos de studio.

En concert :

Le 12 mai au Studio de l'Ermitage ( Paris) dans le cadre de la Soirée 4000 avec Pixvae

Le 18 mai à la librairie Ouvrir l’œil

Le 25 mai à la librairie disquaire Les Muses à Tournon

Le 4 juin à La Lampisterie de Brassac-Les-Mines

Le 5 juin au Taquin à Toulouse

