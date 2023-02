La transe polyphonique occitane de Cocanha

Avec leur compagnie toulousaine Dardalh, Lila Fraysse et Caroline Dufau portent fièrement la tradition occitane dans une approche moderne, questionnant nos sociétés actuelles en réinventant les chansons populaires récoltées. En 2020 le duo Cocanha poursuivait son approche avant-gardiste en collaborant sur l'album Puput avec Raül Refree, orfèvre des musiques du sud qui a travaillé avec Rosalia, Lee Ranaldo, Rodrigo Cuevas ou la fadista Lina Rodrigues. Après leur échappé rock avec le groupe TUST, les deux artistes retrouvent le producteur barcelonais sur le titre Que Son Aüros, un nouveau sommet de transe polyphonique porté par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds ou des mains et illustré par une vidéo en forme de comédie musicale.

« Pendant le tournage, cette énergie collective était palpable. C'est précisément ce qui nous anime avec Cocanha, retrouver la fonction des chansonnières, celle de colporter des messages et celle du bal, rassembler les corps dans la danse, créer un espace social où on se donne de la joie et de la force. S'emparer nous-mêmes de la réalisation des clips fait partie de cet engagement : décloisonner les représentations de la musique occitane et offrir un champ d'expérimentation pour faire rayonner cette culture » explique Lila Fraysse.

« Ce chant fait partie de la tradition populaire occitane, du bien commun. Dans la version qu’on nous a transmise, le texte sous-entend que les femmes sont sources de malheur, et que les hommes, à leur contact perdent leur temps et souvent leur argent. On a décidé d'en changer les paroles, de modifier quelques mots pour en détourner le sens, couper court à cette misogynie encore trop courante dans les textes des chansons populaires, et raconter autre chose. On y évoque désormais la difficulté de passer les douanes et le besoin de défier notre société de contrôle » rajoute Caroline Dufau qui pour mettre en scène cet appel joyeux à la résistance collective a fait appel à la chorégraphe Kaori Ito.

Cocanha est en concert le 5 mai à la Cité de la Musique de Marseille.