Lambchop dévoile le titre "So There"

Sur son dernier album Showtunes, Kurt Wagner avait préféré l'intimité du piano et les expérimentations électro aux grandes orchestrations country-folk qu'il façonne depuis plus de vingt ans avec son projet Lambchop. Toujours plus empreinte de spiritualité, sa musique change au gré de ses réflexions sur ce monde qu'il observe parfois avec stupéfaction. Et c'est bien cette spiritualité et cette philosophie profane qu'il partage sur son dix-septième album The Bible. Un titre qu'il explique en déclarant « je ne suis pas une personne religieuse mais je crois qu'il y a une spiritualité chez beaucoup de gens qui ne sont pas religieux. Il devrait y avoir une acceptation ou une façon de reconnaître la spiritualité sans qu'elle soit ouvertement religieuse ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Après avoir dénoncé les violences policières à Minneapolis en 2020 sur Police Dog Blues, Lambchop dévoile un second titre, So There, une ballade humaniste au piano méditatif accompagnée de nappes électro abstraites. « So There, dans ma tête, aborde l'idée de se présenter, d'être là pour vos amis et pour des choses que nous pensons être justes et vraies. Mais aussi se demander si cela peut suffire » précise Wagner.

