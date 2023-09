"Laugh Track", la bonne surprise de The National

Voilà une bonne surprise pour ponctuer ce début d’automne. Celle d’un album inopiné de The National, ces figures de l’indie-rock new-yorkais passés maitres dans l'écriture de mélodies aussi tristes que magnifiques. Un dixième long-format dévoilé soudainement cette semaine par Matt Berninger et sa bande qui publiaient pourtant déjà, en avril dernier, un nouveau disque poétique avec First Two Pages of Frankenstein. La veine mélancolique qui fait le talent des compositions du quintet depuis vingt-cinq ans infusait encore ce dernier album, mais il s’offrait aussi des tandems de choix rafraichissants enregistrés avec Sufjan Stevens, Taylor Swift, ou encore la guitariste Phoebe Bridgers.

On retrouve encore la jeune Américaine, qui avait déjà chanté avec Matt Berninger par le passé, au micro du titre éponyme de ce nouveau disque baptisé Laugh Track. Douze compositions inédites, dont la plupart sont issues des mêmes sessions d’enregistrement que First Two Pages of Frankenstein, et qui ont pu être testées en live par le groupe depuis la sortie printanière de ce dernier. On retrouve d’ailleurs également l’élégance du fidèle complice Justin Vernon aka Bon Iver sur l’envoutant Weird Goodbyes, l’un des temps forts du disque avec Space Invader, mais aussi le timbre de Rosanne Cash (la fille ainée de Johnny) sur la longue route que brode le country Crumble dans la lumière du couchant. Vibrant.

