Publicité

Jazz Laurent Bardainne & Tigre d'Eau Douc "Oh Yeah" Par Clément Echard Partager

Le saxophoniste et son quartet viennent présenter en live dans nos studios leur deuxième aventure discographique "Hymne au Soleil". Découvrez un extrait de ce nouvel album avec "Oh Yeah". Présent au studio avec Laurent Bardainne : Arnaud Roulin aux claviers et Roger Raspail aux percussions.

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.