"Laz", la musique solaire et engagée de Saodaj

Au carrefour des influences de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, la Réunion est une terre où les cultures du monde se côtoient. En langue créole et française, mêlant modernité et tradition, Saodaj chante les beautés et les dérives du monde avec la musique engagée et solaire de son premier album Laz qui sort à La Réunion ce vendredi 16 septembre sur le label Daydream Music. Le titre Monmon Kolonel fait écho au remarquable documentaire de Dieudo Hamadi, à qui l’on doit aussi le film Retour à Kinshasa. Un titre au message fort et poignant, chanté en créole réunionnais :

Sur le clip réalisé à Saint-Pierre sur l’île de la Réunion par Aurélien Cormier, Marie Lanfroy est entourée de ses musiciens et des danseuses Makoko « Koko » Traoré, Séverine Rapanoël, Laurence Trepon et Angela Nazaire. Ensemble elles, ils, rendent hommage au courage et à la ténacité hors du commun d'Honorine Munyole, colonelle de police en République Démocratique du Congo, très impliquée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, qui après après des années de services à Bukavu, à l’est de la RDC, s'est vue soudainement mutée à Kisangani.

Saodaj porte avec fougue la force humaine du propos et sa dimension politique, tout comme dans les autres singles de l'album qui mettent en lumière d'autres engagements avec passion : Un Cri qui aborde (en Français) le sujet du viol conjugal, Laz qui célèbre la figure maternelle et Koman qui aborde le passé colonialiste et esclavagiste de La Réunion.

L'album Laz sortira en France métropolitaine et dans le reste du monde en février 2023 avec une belle tournée en mars.

En concert : le 1er octobre aux Francofolies de La Réunion.