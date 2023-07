Le beat sans faille des Chemical Brothers

The Chemical Brothers n’en ont pas fini avec le dancefloor. Alors qu’ils célébraient en 2019 leur trente ans de carrière avec un album couronné par un Grammy Award, Tom Rowlands et Ed Simon ont depuis franchi le cap de la cinquantaine mais regardent toujours vers l’avenir en dévoilant aujourd'hui les contours de leur nouveau projet.

Les pionniers du Big Beat étaient restés plutôt discrets durant la pandémie, publiant un unique single il y a deux ans ainsi qu’une série de mixes thématiques parmi lesquels une célébration en règle du dub, cette variation historique du reggae jamaïcain qui fut pour les auteurs de Hey Boy Hey Girl une source durable d'inspiration.

Tout a bougé, pourtant, en mars dernier, lorsque les deux producteurs ont mis en ligne le fébrile No Reason, un titre à la basse funky et qui promettait (sans l’avouer) un nouveau disque d’ici la fin de l’année. Les choses sont désormais tout à fait officielles : un dixième album des Chemical Brothers vient d’être annoncé par le groupe pour le 8 septembre prochain via leur label Republic Records.

Baptisé For That Beautiful Feeling, ce disque invitera notamment Beck au micro sur l’une des onze compositions attendues parmi lesquelles No Reason mais aussi Live Again, un nouveau single tout juste dévoilé pour l’occasion. Un banger en forme de valeur sûre où brille la Française Maud Nadal aka Halo Maud (Moodoïd, Melody’s Echo Chamber), servi par un clip détonant, et qui confirme les instincts club intacts et le beat toujours indélébile du tandem mancunien.