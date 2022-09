Le chant des "Coyotes" de Bill Callahan

C'est avec sa voix de baryton fragile que Bill Callahan, aussi connu sous l'alias Smog, chronique depuis trente ans notre monde dans une americana aussi introspective que magnifiquement orchestrée. Après un album collaboratif avec son complice indie-folk Bonnie Prince Billy, l'artiste basé à Austin revient avec une œuvre spirituelle pour nous conter sa réalité au fil d'un récit poétique en douze ballades.

« Je voulais faire un disque qui abordait ou reflétait le climat actuel. J’ai eu l’impression qu’il était nécessaire de réveiller les gens, réveiller leur amour, leur gentillesse, leur colère, réveiller n’importe quoi en eux. Faire fonctionner leurs sens à nouveau. Je suppose qu’il y avait déjà beaucoup de colère ! Mais il nous fallait une meilleure colère. Pour sortir de cet état hypnagogique » confie l'artiste qui partage un premier titre de ce YTILAER attendu le 14 octobre via Drag City.

« Nous avons vécu un temps dans une maison sur les collines. Les Coyote hills. Les coyotes commençaient leur chant à l’aube. L’aube et le crépuscule étaient leurs principaux moments d’apparition. Notre chien dormait dehors parfois le matin, et notre fils était encore tout petit. Les coyotes se rapprochaient de jour en jour » explique Bill Callahan à propos de ce premier titre évoquant le temps qui passe et la force de l'amour.

Pour sublimer la richesse de ses arrangements, l'auteur a fait appel à Matt Kinsey à la guitare, Emmett Kelly à la basse et aux chœurs, Sarah Ann Phillips au piano et aux chœurs et Jim White à la batterie. Comme sur l'album Gold Record, le chanteur se glisse dans la peau de ses personnages, invite plusieurs voix et ajoute des cuivres à son discours folk: « Je me suis tourné vers les cuivres car les cuivres sont des messagers, des triomphes, des funérailles de seconde ligne et juste une respiration forcée à travers un labyrinthe en métal ou un toboggan de parc d’attractions ».