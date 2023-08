Le chanteur folk Sixto Rodriguez, alias Sugar Man, est mort

C'est un de ces destins aussi tragiques que majestueux que nous conte parfois l'histoire de la musique. Celui de Sixto Diaz Rodriguez, héros oublié de la vague folk des années 70, devenu à son insu une icône en Afrique du Sud et en Australie, qui connut un succès inespéré en 2012 dans son pays et en Europe grâce au documentaire Searching for Sugar Man du Suédois Malik Bendjelloul. C'est sur son site internet de l’artiste que la triste nouvelle a été annoncée aujourd'hui : "C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons le décès de notre légende, Rodriguez", le chanteur avait 81 ans.

Né le 10 juillet 1942 à Détroit dans une famille mexicaine qui a immigré aux États-Unis dans les années 1920, Sixto Diaz Rodriguez est inspiré dès l'adolescence par son père joueur de blues, la soul et surtout par les artistes du mouvement hippie comme Bob Dylan ou Richie Havens. Après quelques titres, il signe sur le label Sussex Records, fondé par le producteur Clarence Avant, futur patron de la Motown. Avec des investissements considérables dans les arrangements et les musiciens, il sort consécutivement deux albums, Cold Fact en 1970 et Coming from Reality l'année suivante. Des échecs commerciaux qui obligent l'artiste engagé à arrêter la musique en 1972. Il poursuit ses études de philosophie et est diplômé tout en vivant de petits emplois dans le bâtiment, comme pompiste ou ouvrier agricole.

Pourtant, ses deux albums vont faire le tour de la planète à son insu. Après la Jamaïque, sa musique accoste en Australie avec le rachat des droits par un label local. Le succès commercial en fait une célébrité en Australie et en Nouvelle-Zélande même si tout le monde pense qu'il est mort jusqu'à ce que Sugar Man y fasse une tournée avant de disparaître à nouveau.

C'est une version pirate de l'album Cold Fact qui va faire de Sixto Rodriguez une véritable légende en Afrique du Sud. Ses protest song trouvent un écho puissant auprès du jeune public dans le pays de l'Apartheid. L'album est disque d'or et la compilation australienne, At His Best, devient disque de platine sans que l'intéressé ne touche aucun droit. Un succès sud-africain qui va se perpétuer avec la sortie en CD de ses albums puis avec internet.

A la fin des années 90, Sugar Man repart en tournée et sa musique commence à se répandre en Europe, mais il faudra attendre la sortie du documentaire Searching for Sugar Man du Suédois Malik Bendjelloul pour une véritable résurrection artistique. Le film remporte un Oscar, un BAFTA du meilleur documentaire et d'autres récompenses qui propulsent le chanteur folk-soul sur le devant de la scène. Épuisé par les tournées et rattrapé par ses démons, l'artiste septuagénaire s'était à nouveau réfugié dans l'ombre.