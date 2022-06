Le come-back flamboyant de Yeah Yeah Yeahs

Qui l’eut cru ? Alors que plusieurs figures du revival rock des années 2000 célèbrent actuellement leurs vingt années de carrière (Libertines ou Black Keys en tête), ce sont les Yeah Yeah Yeahs qui annoncent aujourd’hui un retour surprise après neuf années d’absence des bacs et (quasiment) des grandes scènes. Le trio de Brooklyn mené par leur magnétique chanteuse Karen O repart donc pour un tour de piste en annonçant aujourd’hui un nouvel album baptisé Cool It Down pour la rentrée, le premier depuis la sortie de Mosquito en 2013 tandis que quelques dates en Europe sont d’ores et déjà programmées.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Premier extrait dévoilé sous forme de clip, Spitting Off the Edge of the World se veut en tous cas flamboyant dès les premières mesures, enrobant la voix de Karen O dans des montées de synthés épiques. Évoquant parfois la nostalgie de leurs compatriotes de MGMT , ce nouveau titre de Yeah Yeah Yeahs invite également au micro leur compatriote Perfume Genius sur certains chœurs. A l’écran, ce dernier se transfigure aux commandes d’une limousine infernale sur le toit de laquelle Karen O se fait de nouveau étincelante, égérie géniale d’un esprit rock toujours aussi indomptable.

Publicité

En écoute : The Black Keys dévoile le clip de "Wild Child”

Disparition : Andy Gill, icône post-punk et âme de Gang of Four, est mort