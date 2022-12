Le Cri du Caire chante la liberté et la justice

Face à toutes les oppressions, l'album Le Cri du Caire célèbre la diversité du monde. Au chant et aux textes, Abdullah Minyawi, l’un des porte-voix de la révolution égyptienne. On découvre le premier single Pearls of Orphan en avant-première, une chanson puissante qui parle de l'individualisme, de la solitude de l’exilé, de l'absence de solidarité ... preuves d'un manque de sens de notre monde moderne. Posée sur le tempo cardiaque du violoncelliste Karsten Hochstape, portée par les boucles hypnotiques du saxophoniste Peter Corser et sublimée par les envolées d'Erik Truffaz, la voix déchirante d'Abdullah Minyawi mène vers la transe :

À propos de l'album, Blaise Merlin, directeur du festival La Voix est Libre, écrit ceci : Le Caire, fin 2013. Dans une ville en ébullition où le couvre-feu vient d’être levé après un deuxième coup d’État, où le rêve et la révolte s’affichent en grand sur les murs, où les slogans hostiles aux islamistes et à l’armée résonnent jusque dans les clubs du centre-ville, je me retrouve saisi par la voix d’Abdullah Miniawy au Studio 100Copies, à deux pas de la Place Tahrir. (...) Venu de la ville-oasis d’El-Fayoum, Abdullah agite la scène et les réseaux sociaux par sa voix hypnotique, son mélange unique d’électro, de jazz et de soufisme, à la fois punk, psychédélique, séculaire et avant-gardiste.

Après trois années de batailles administratives endossées par le producteur Blaise Merlin, le chanteur débarque enfin à Paris. Dorénavant aux côtés de l'anglais Peter Corser, l'allemand Karsten Hochapfel et du Suisse Erik Truffaz, à fleur de peau Abdullah Minyawi rend un hommage saisissant à la liberté.

L'album Le Cri du Caire sort le 27 janvier chez : Les Disques du Festival Permanent / Airfono / L'Onde & Cybèle.