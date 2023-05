Le Dancehall Godfather Johnny Osbourne revisite l'indémodable "In Your Eyes"

Errol Osbourne, surnommé aussi Mr Budy Bye, natif de Kingston en 1948, a fait ses débuts en 1967 avec le groupe jamaïcain The Wildcats et ses premiers enregistrements avec Coxsone Dodd. Ce contemporain de Bob Marley traverse les époques et nous surprend encore avec sa voix ensorcelante et sûre. Cette chanson d'amour de Peter Gabriel (1982) que Osbourne reprenait en 1985, renaît avec les arrangements de Guillaume ‘Stepper’ Briard et du chanteur, accompagnés par les musiciens du French Connection Band lors d'une session live au Baco Studio :

On se souvient de son disque Truth and Rights enregistré au Studio One en 1979, qui a fait décoller sa renommée ainsi que le titre Folly Ranking et l'album du même nom qu'il enregistre pour King Jammy. Tout au long des années 1980, il enregistre pour le grand producteur jamaïcain Coxsone Dodd . Il enchaîne les hits *No ice Cream Love, Water Pumping, Buddy Bye, ... Plus discret à partir des années 90, il reprend la scène en 2012 et collabore avec Chinese Man sur le titre Independant Music. On l'entend aussi récemment sur Can’t Take the pressure, une production du label Bent Back Records. Johnny Osbourne figure aussi sur le prochain album du collectif jamaïcain Inna De Yard avec Winston McAnuff sur le titre Baltimore, popularisé par Nina Simone il y a 45 ans.

L'album Right Right Time composé de morceaux originaux et de classiques retravaillés est attendu le 26 mai prochain.