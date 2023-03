La décoiffante sculpture sonore de PoiL Ueda

PoiL Ueda est une expérience aventureuse à vivre pour celles et ceux qui ont la curiosité comme organe vital. D’un côté Junko Ueda, figure éminente de la narration théâtralisée, de l’autre le groupe survolté PoiL qui donne un regard neuf sur L’épopée des Heike, troisième volet d’un classique du Moyen Âge japonais. Le récit de la domination et de la chute de cette famille impériale japonaise du XIIe siècle vaincue par une guerre contre les Genji est une source d’ins­pi­ra­tion iné­pui­sa­ble et vivace, classée au patrimoine de l'Unesco. C'est donc la toile de fond retracée par Junko avec son luth satsuma-biwa.

Le délirant groupe poiL issu du réjouissant collectif lyonnais Dur et Doux aux oreilles aventureuses est formé d'Antoine Arnera aux claviers, Boris Cassone aux guitares et Guilhem Meier à la batterie, rejoints ici par Benoît Lecomte à la basse électro-acoustique. Le groupe intègre un large éventail d’influences et se donne comme ligne de fuite (du conformisme), d'aller toujours ailleurs. Naviguant aux quatre coins de la planète, entre rock expérimental, metal, musique de chambre révolutionnaire, jazz à l'énergie punk, les rencontres sont les bienvenues. La dernière en date s'est donc tissée avec la chanteuse-conteuse traditionnelle et musicienne japonaise Junko Ueda qui a étudié l’art du récit épique avec le célèbre Kinshi Tsuruta et le chant shomyo bouddhiste avec Kôshin Ebihara. Elle a joué avec des figures du monde de la musique classique comme Jordi Savall et Yo-Yo Ma et des musiques improvisées avec notamment Peter Kowald et Lê Quan Ninh.

« La tradition japonaise de narration épique de Heike Monogatari, comme je le crois, reflète parfaitement notre monde moderne avec ses épisodes dramatiques d’émotion humaine universelle et son idée bouddhiste de cause à effet et d’impermanence de la vie humaine. C’est ma passion sincère d’interpréter cette musique traditionnelle pour un public contemporain, partageant un espace et un temps pour découvrir une essence de l’humanité », détaille Junko Ueda.

La composition se base sur le travail de Junko Ueda et sur la tradition du récit chanté accompagné au Satsuma Biwa. La première partie est écrite autour d'un chant bouddhiste shōmyō, kujo shakujo, rituel monodique pour purifier la terre et chasser les mauvais esprits afin que toutes et tous vivent en paix. Le deuxième volet relate la bataille navale de Dan-no-ura menée par le clan Taira, au pouvoir depuis la capitale impériale, Kyoto, et le clan Minamoto, des seigneurs de guerre de l’est. Le troisième est consacré au héros tragique Yoshitsune, le samouraï le plus réputé dans toute l’histoire du Japon féodal, assassiné dans la fleur de l'âge par son demi-frère, comme l'évoque le final :

Mystérieuse, hallucinante, sauvage, l'expérience PoiL Ueda est à vivre aussi en concert.

Le groupe a entamé une grande tournée au début du mois. Il ne sera de retour en France que cet été :

Le 14.07 au festival Chauffer dans la noirceur à Montmarin sur Mer

Le 16.07 aux Musicales de l'Aggly (Planeze)

