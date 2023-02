Le délicieux voyage d'Aziz Sahmaoui et Eric Longsworth

Aziz Sahmaoui, leader du groupe University of Gnawa, aime transmettre. On l’a vu au sein du groupe Ifriqya, aux côtés du guitariste N’guyen Lê, dans l’Orchestre National de Barbès qu'il a co-fondé ou encore dans le Joe Zawinul Syndicate. Lorsqu'il rencontre le baroudeur Eric Longworth, (Pura Fe, World Kora Trio, Julie Campiche, Perrine Mansuy) adepte des randonnées musicales, le duo se fait confiance sans savoir où l'aventure les mènera. Le chant en Arabe et parfois en Français, la mandoline et le violoncelle sont subtilement portés par les habiles percussions d'Adhil Mirghani (Marcus Miller, Mokhtar Samba, Jane Birkin, Enzo Enzo ...). Ici le trio revisite le titre Morning Has Broken écrit par la poétesse anglaise Eleanor Farjeon (1931) et popularisé par Cat Stevens :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les chansons de l'album évoquent le printemps arabe, les rêves d’un monde meilleur ou encore les « dés » accords du monde. Entre tradition et modernité, réunis autour d’une envie forte d’explorer les limites de leur jeu, il jettent des passerelles entre les cultures du Maghreb et de l’Occident.

Publicité

"Il fera beau demain matin jusqu’à midi" est sorti le 3 février sur le label Passé Minuit en Accords.

Le concert de sortie a lieu le 8 février au Studio de l'Ermitage à Paris.