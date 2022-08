Le double chill de Blockhead et Flamingosis

C’est un joli défi qu’ont relevé les producteurs Blockhead et Flamingosis au creux de l’été. Celui de composer, chacun dans son coin, un morceau complet sur la base d’une même sélection sonore proposée par le label Loci Records. La petite maison de Portland, spécialisée depuis une dizaine d’années dans les rythmes downtempo et le hip-hop le plus instrumental, a ainsi transmis aux deux beatmakers un pack de samples, boucles, et autres textures soigneusement choisies au sein des sorties passées de son catalogue pointu. Sur la base de ce même échantillon, les deux comparses de la côte Est ont donc imaginé deux facettes bien distinctes qui composent aujourd'hui l’EP Loci Sample Flip tout juste mis en ligne.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Dévoilé au début de ce mois, Enjoy Your Life sonne ainsi à l’image de son auteur Aaron Velasquez aka Flamingosis. Cet amateur de beats hédonistes est monté en gamme ces dernières années, affinant sa formule entre synth-funk et nu-disco jusqu’à publier régulièrement des pépites en nom propre. Pétri par le chill, son morceau se déroule ainsi autour d’une langueur groovy que ne renierait pas son ainé Blockhead qui offre son second titre au projet. Plus sophistiqué, un peu plus sombre aussi, Shrub Talk démontre la virtuosité intacte de l’auteur du magnifique The Music Scene, une fugue electronica imaginée par ce magicien du sampling et qui complète à merveille ce joli défi. Chouette.