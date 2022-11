Le drôle de Noël de Maxwell Farrington

Originaire de Brisbane et installé en Bretagne, l'ex-membre du quatuor noise Dewaere ne cache pas sa passion pour Frank Sinatra, Lee Hazlewood ou Scott Walker. Qu’il soit en duo avec l’Avignonnais Christophe Vaillant, aka Le SuperHomard ou seul, l’atypique Maxwell Farrington aime vivre des expériences insolites. Après un premier album solo éponyme en décembre dernier, entre bossa nova et art pop, sur le label rennais Beast Record et Crème Brûlée de Dinan (notre homme est aussi cuisinier dans un bistrot de Binic-Étables-sur-mer), le voici plongé dans les recettes de Noël.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le rouge et le vert sont de rigueur pour cette partition qui mêle houx, cadeaux, bonhommes de neige, pommes de terre rôties, cuisses de jambon et autres denrées qui honorent la tradition américano-britannique des albums de Noël. Une recette concoctée à Plouha dans le studio de musique et d’enregistrement de Yann Ollivier (ex-membre de The Craftmen Club et Thomas Howard Mémorial) avec qui Maxwell Farington officiait déjà en 2020.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tel un calendrier de l’avent, les chansons de l’album se découvrent chaque jour depuis le 3 et jusqu’au 18 novembre, rassemblées sous le titre de Yuletide and I’ll Tide with Yann, Yuletide signifiant les fêtes de fin d’année. Du blues des esclaves noirs, de l'émotion, des titres aux saveurs des années 80, des curiosités chantées avec une voix de baryton-basse. Pas de doute nous sommes au coin du feu, en une fin d'année, une fin de soirée plus ou moins arrosée.