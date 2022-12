Le flamenco rétrofuturiste de Rocío Márquez & Bronquio

Elle est l'une des grandes voix du flamenco contemporain, sublimant la tradition en la modernisant, en expérimentant les mélodies, l'instrumentation, les arrangements et les textes. Titulaire d'un doctorat cum laude de l'Université de Séville avec sa thèse sur "La technique vocale dans le flamenco", la cantaora andalouse Rocío Márquez a commencé à chanter à neuf ans et depuis n'a de cesse de transcender son art dans des territoires sonores aussi vastes que les peñas flamencas intimes, les grands orchestres, l'énergie pop et rock ou aujourd'hui les vibrations électroniques.

Après avoir collaboré avec Jorge Drexler, Kiko Veneno, Raül Refree, Niño de Elche, Rosalia ou Zahia Ziouan, la chanteuse s'est associée à Jerez Santiago Gonzalo alias Bronquio, ancien batteur punk rayonnant désormais sur la scène électro espagnole. Les deux artistes se produisent aux Trans Musicales de Rennes le 9 décembre, jour de sortie de leur album Tercer Cielo en écoute ici :

Il y a deux ans, sur l'album Visto en el Jueves, la native de Huelva rapprochait toujours plus l’orthodoxie flamenca de la canción populaire. Avec Tercer Cielo, Rocío Márquez va plus loin, propulsant en toute liberté la puissance émotionnelle de sa voix claire vers la galaxie électro-acoustique de Bronquio. Pas question de simplement poser ses vocalises andalouses sur des beats électro, ici les univers et les cultures s'entremêlent dans une symbiose artistique naturelle. Percussions, claviers analogiques, samples, bruitages et pulsations électro semblent danser avec le chant militant de Rocío, tissant un kaléidoscope d'atmosphères extatiques et un duende futuriste.

Rocío Márquez et Bronquio seront en session live sur notre antenne le 9 décembre depuis les Trans Musicales de Rennes.