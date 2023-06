Le "Funk" minimaliste de Baron Rétif & Conceptión Perez

Avec Benjamin Fain-Robert, alias Baron Rétif et Pierre Valero, alias Concepción Pérez, on ne cherche pas à savoir où l'on navigue, on se laisse porter. Après deux maxi et Ep chez Musique Large, un petit tour chez Heavenly Sweetness, des prods de rap (pour Rocé, Coeff..), des remixes pour Laurent Garnier et bien-sûr, leur premier album Navettes, avec notamment le titre The Crave qui invitait Napoleon Maddox, le duo de producteurs-remixeurs revient avec un nouvel enregistrement spirituellement funk.

Les neuf titres de Funk s'inspirent du trio américain de funk et R&B Cameo, fondé par Larry Blackmon ; du groupe américain de funk et de RnB The Time, mené par le chanteur Morris Day ou encore de la bossa nova et du jazz-funk d'Emir Deodato. Syncopes bidouillées, atmosphère rétro, vaucoder, clavinet, percus minimales, timbales latines, samples, ritournelle au piccolo, basse profonde, riffs de synthés vintage ou disco …. le mélange improbable imaginé par les multi-instrumentistes fait de cet album un bouillon de cultures à découvrir sans tarder. Le but avoué de nos deux ingénieux rêveurs étant de « Reprendre le beat aux intelligences artificielles, laisser la pulsion mouvante émouvante et de danser sans robotiser ».

