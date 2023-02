Le groove afro-caribéen mystique d’Àbájade

Initié par le claviériste et percussionniste Thomas Celnik, le groupe Àbájade biberonné aux musiques d'Osain del Monte, Fela Kuti ou encore de Kneebody, réunis une belle équipe de huit artistes qui enregistrent sur des bandes analogiques et des micros d'antan au studio parisien Audioscope à Paris, afin de restituer la chaleur des disques des années 70.

L'album se nomme Latopa car il est dédié à Elegua, un orisha (entité surnaturelle considérée comme un dieu dans la religion yoruba) qui, dans la tradition afro-cubaine de la Santeria. possède les clés du destin, ouvre et ferme les chemins vers le bonheur ou le malheur. Pour les membres du groupe Àbájade, il représente bien la diversité de leur musique. Ils rendent également hommage à Batala, considéré comme le père des orishas et de l'humanité.

Emmené par trois voix, Àbájade, « c’est le mouvement, la joie collective et la ferveur de la transe ». Rumbas et polyrythmies flamboyantes des tambours sacrés batá portent des mélodies joyeuses et envoûtantes. «C'est le caractère spirituel, l'inventivité rythmique et l'énergie intense des musiques afro-cubaines qu'il nous tient à coeur de retranscrire dans ce second EP, en les colorant de nos univers respectifs. Nous y apportons des touches de soul, de jazz groove ou encore de timba pour un son original construit à huit !»

Le disque s'accompagne d'un univers graphique conçu par le plasticien Gilbert Petit nommé Gilbert Mazout, né à Lomé au Togo et résidant en France. Il nourrit ses œuvres de son propre métissage et des langages de ses racines africaines, asiatiques et européennes.

Thomas Celnik - direction artistique, claviers

Julien Catherine - batterie, percussions

Cyprien Corgier et Syrielle Guignard - chant lead, choeur, percussions

Sophye Soliveau - chant lead, choeur

Waly Loume - multi percussions, tambours bata

Thibaud Merle - saxophone ténor, flûte, clarinette basse

Antonin Pauquet - basse

En concert :

Le 17 février au Studio de l'Ermitage à Paris

En mai à la Dynamo de Pantin