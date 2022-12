Le groove et les chœurs d'Emanuel Harrold

Originaire de Saint Louis dans le Missouri et diplômé de la New School University de New York, Emanuel Harrold n'a pas mis longtemps à se faire une place de choix sur les scènes jazz, hip-hop et soul américaines et européennes. Primé plusieurs fois aux Grammy Awards, on l'a vu en studio ou en live aux côtés d'une myriade d'artistes influents comme Wynton Marsalis, Roy Hargrove, Robert Glasper, Damon Albarn, De La Soul, Stevie Wonder, Ben. (L'Oncle Soul), Ambrose Akinmusire ou récemment derrière les fûts sur le dernier album de Gregory Porter, All Rise.

C'est désormais sous son nom qu'il écrit la suite de son aventure musicale, et après le EP Funk La Soul en août, le batteur et compositeur sort l'album We Da People le 20 janvier. Une fresque musicale aux influences multicolores qui transcende le R&B, le jazz, la soul, le gospel et le funk dans des orchestrations et des improvisations brillantes .

Parfaite illustration de la richesse musicale de l'album, la ballade lumineuse I Think chantée par son ami Gregory Porter mêle le chant soulful et les chœurs gospel à des guitares jazz-funk, une basse groove et des envolées de cordes, l'ensemble rythmé par le jeu de batterie chirurgical d'Emanuel Harrold. Sur Fight Harder, un jazz romantique s'installe notamment avec la présence de son frère Keyon à la trompette, enveloppée des chœurs de Crystal "Crissy" Ransom et Charles Ransom II. Le morceau We Da People combine des éléments du R&B, du jazz et de la funk, avec des synthés travaillés, des sons de guitares et de basses minimalistes pour accompagner la voix de l’acteur et musicien Malcolm-Jamal Warner.

