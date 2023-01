Le groove mélancolique de Tour-Maubourg

Pierre d’Estienne d’Orves, alias Tour-Maubourg (nom emprunté à celui d’une station de métro parisienne) est un musicien et DJ de soulful house et nu-jazz qui fait la fierté du jeune label Pont Neuf Records. Après Paradis Artificiels (inspirés du recueil de Beaudelaire du même nom) sorti en 2020 qui le révélait comme héritier de St Germain inspiré aussi par Pépé Bradock, il sort Spaces Of Silence, une musique jubilatoire en hommage à son pays natal. Elle traduit aussi son immersion musicale solitaire d'une année (entre février 2021 et juillet 2022), chez ses grands-parents à Bruxelles, installé un petit studio. «J’y ai vu un retour aux sources personnelles, car c’était la première fois depuis que j’ai quitté la Belgique en 2013 que je me retrouvais à composer ici. J’ai profité de cette période loin de l’ambiance parisienne débordante et loin des gens que j’aimais et que côtoyais depuis sept ans, pour être vraiment seul avec ma musique.» :

Paru le 27 janvier, l'album est la traduction en musique du traumatisme acoustique que Pierre d’Estienne d’Orves subit depuis 2018. « Le silence est un état que je retrouve paradoxalement dans la musique, qui me permet de ne pas entendre cet acouphène. Chaque morceau, chaque composition, est donc une des clés qui me permet de trouver un certain équilibre. J’ai composé cet album avec l’intention d’exprimer cette notion de bruit et de silence en utilisant des bandes, des cassettes, des bruits de fond et des enregistrements sur le terrain. »

Tour - Maubourg poursuit avec une description du premier single diffusé avec un clip réalisé par son ami Bendrix. « II s’agit d’un morceau Infusé de nu-jazz, avec un groove proche du reggaeton et un changement d’accord inspiré de Nicolas Jaar lorsque l’on plonge dans le refrain. Des voix évocatrices nous invitent à garder l’espoir, à croire ». L'idée étant de parcourir les lieux inspirants qu'il a investi durant cette année à Bruxelles.

Entrez dans la bulle de ce mix subtil de nu-jazz, acid-jazz, funk, trip hop, soulful house, électronica, downtempo et jazzy dub house.