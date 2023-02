La romance groovy de Yaya Bey

Le printemps semble déjà là avec Yaya Bey. La chanteuse new-yorkaise, qui a forgé ces dernières années son écriture personnelle dans le creuset d’un r’n’b très inspiré, vient ainsi d’annoncer la sortie à la fin du mois de mars d’un nouvel EP en forme de spin-off à son dernier album vivifiant Remember Your North Star.

Cette artiste complète, aussi à l’aise au pinceau qu’au micro, s’était fait connaître il y a trois ans avec la sortie d’un premier disque marqué par un joli groove introspectif. Une formule qu’elle confirmait ensuite avec ce long-format où la fresque du quotidien y constitua de nouveau son inspiration première, y brodant les mille grandeurs et cicatrices de l’existence qui poussent tout un chacun à continuer d’espérer malgré les entailles et les regrets.

Avec son nouveau six-titres baptisé Exodus the North Star, Yaya Bey entend prolonger un peu plus cette expérience d’un groove empreint d’humour et d’empathie, faisant de nouveau virevolter son timbre délicieusement éraillé entre soul, jazz et hip-hop. Premier extrait dévoilé aujourd’hui par la native du Queens, le morceau-titre prend les allures d’une romance enivrante accompagné d’un joli clip vintage qui fait écho à son écriture toujours intemporelle.