Le groove solaire de Butcher Brown

Fondé à ses débuts en 2009 avec la volonté de célébrer toute la puissance créatrice du jazz funk des seventies, Butcher Brown en perpétue depuis l'esprit exploratoire. Le quintette de Virginie a ainsi façonné son discours jazz-hop en brouillant les pistes avec des excursions soul et rock sudiste, jazz-funk, afrobeat, soul-jazz, P-funk, boom bap ou neo-soul.

L'an dernier, DJ Harrison, le bassiste et compositeur Andrew Randazzo, le guitariste Morgan Burrs, le MC et trompettiste-saxophoniste Marcus "Tennishu" Tenney et le batteur Corey Fonville conviaient l'énergie brute et la sophistication du big band dans ses réflexions jazz et groove sur l'album Triple Trey. Des suites orchestrales détonantes qui se muent aujourd'hui en une fresque R&B captivante sur l'album Solar Music attendu le 6 octobre sur Concord Jazz.

"Solar Music, c'est tout ce qu'il y a sous le soleil. On nous demande souvent à quel genre ou à quel pedigree nous appartenons, et en fin de compte, nous jouons toutes nos influences. Il n'y a pas de genre spécifique... Il y a tous les types, et cet album en est une véritable représentation. La musique solaire s'adresse à tout le monde" explique le groupe.

Les cinq multi-instrumentistes virtuoses signent sur ce dixième album une odyssée jazz solaire où le hip-hop et le R&B s'installent avec raffinement sur les 17 titres parsemés d'invités comme Pink Siifu, Braxton Cook, Jay Prince, Nappy Nina, Keyon Harrold, Michael Millions, Charlie Hunter ou Vanisha Gould. Butcher Brown y rend hommage à ses aînés comme sur cette reprise de This Side of Sunshine, un classique intemporel de 1977 du génial vibraphoniste et compositeur californien Roy Ayers.

